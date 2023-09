Stiri pe aceeasi tema

- Patronul Transavia ii transmite președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, sa caute surse putorii din Cluj-Napoca in alta parte și sa fie atent la declarațiile pe care le face pentru ca sunt contrazise de datele cronologice. Redam mai jos comunicatul celor de la Transavia:”Referitor la…

- CARAȘ-SEVERIN – Șeful județului și-a manifestat public dezamagirea vizavi de gestul deloc surprinzator al vicepreședintelui Marius Isac, de a imbraca manuși roșii, ramanand in opinci galbene! In vreme ce se aștepta ca unul sau chiar ambii vicepreședinți ai consiliului județean sa-și dea demisia, pentru…

- In ultimele zile, subiectul mirosului insuportabil care a invadat municipiul Cluj-Napoca a generat multiple reacții, din partea cetațenilor, a unor oficiali sau chiar a unor instituții. Insa, problema a ramas tot nerezolvata, iar mirosul continua sa deranjeze o mare parte a clujenilor. S-a aratat cu…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a venit cu o reacție dupa ce sute de clujeni au reclamat un miros insuportabil in oraș. Cum era de așteptat, administrația locala spune ca nu a identificat pana in acest moment nicio problema care ar fi dus la mirosul groaznic. Cert e ca „procedurile standard”…

- In pline zile caniculare, Clujul este cuprins de un miros de-a dreptul insuportabil, iar sesizarile cetațenilor nu se mai opresc. Președintele Consiliului Județean Cluj transmite ca deja s-au aplicat sancțiuni, iar Agenția de Mediu a fost informata in legatura cu aceasta problema in urma cu cateva zile.

- TurdaNews informa zilele trecute despre faptul ca procurorii clujeni au trimis in judecata un fals arhitect care a lucrat timp de 11 ani in Cluj-Napoca, folosindu-se de acte false. Acesta a autorizat peste 50 de proiecte de construcție in intervalul de timp respectiv. Barbatul se afla acum in arest…

- O avocata din Cluj Napoca a fost condamnata, de doua ori, pentru ca a falsificat mai multe documente. La prima condamnare a luat cu suspendare, iar la a doua, judecatoarea nu a considerat ca este un caz de recidiva și a dat pedeapsa tot cu suspendare. Actele au fost falsificate nu pentru o schema infracționala…

- Incepand cu data de 21 iunie 2023, DN 7 C- Transfagarașan, a fost deschis circulației vehiculelor pentru intervalul de timp 07:00 – 21:00, iar cu data de 22 iunie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a operaționalizat Punctul de Lucru temporar la Baza Salvamont…