- Primul centru de vaccinare de tip „drive-thru” din județul Alba, se va deschide la sfarșitul saptamanii: Premii, tombole și surprize pentru ce care se vor imuniza La sfarșitul acestei saptamani, in Alba Iulia iși va deschide porțile primul centru de vaccinare de tip „Drive Thru”. Acesta va fi amenajat…

- Exista posibilitatea ca, din toamna, tot mai multe Universitați din Romania sa impuna condiții speciale pentru studenții care nu s-au vaccinat. Exista Universitați care iau in calcul sa oblige aceasta categorie de cursanți sa vina imbracata in combinezoane. Anunțul a fost facut de Sorin Cimpeanu, ministrul…

- Este haos la centrele de vaccinare drive-thru din Capitala. Se face un vaccin in fiecare minut, iar numarul bucureștenilor care așteapta crește continuu. Premierul Florin Cițu a anunțat și el pe Facebook ca oricine se poate prezenta la aceste centre de vaccinare și totodata a ținut sa le mulțumeasc…

- Raed Arafat a explicat ca pentru a ridica anumite restricții la sub 3 la mia de locuitori nu este nevoie de o decizie a CSUMB, ci doar de o constatare.„In momentul in care a scazut sub 3 la mie se intra in scenariul de sub 3 la mie. Este o constatare, o decizie luata pe constatarea facuta”, a explicat…

- „Centrul drive-thru este un succes de azi dimineața. Bucureșenii vin sa se vaccineze in numar mare. Este un lucru imbucurator. Vor aparea tot mai multe centre de acest tip. Este important de știut ca oricine se poate prezenta la aceste centre, inclusiv romanii din diaspora care vor sa se vaccineze in…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, joi, primul centru de vaccinare drive-through din Bucuresti, organizat in Piata Constitutiei. Vizita sefului statului a avut loc la ora 14.00. Centrul de vaccinare din Piata Constitutiei a fost deschis joi dimineata. Acesta va functiona de luni pana duminica, in…

