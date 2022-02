Stiri pe aceeasi tema

- Testarea inainte de intrarea in Marea Britanie va fi eliminata astazi, 7 ianuarie 2022, de la 04:00, iar testarea PCR de a doua zi va fi inlocuita cu un test rapid, de duminica, 9 ianuarie 2022, de la 04:00. Din acest weekend, romanii vaccinați care vor sa calatoreasca in Marea Britanie, nu vor mai…

- Datele Serviciului de Telecomunicații Speciale arata ca de la lansarea aplicației plf.gov.ro și pana in aceasta dimineața la ora 10:00, 41.742 de persoane au generat formulare digitale de intrare in Romania (PLF).

- Zilele trec și se preconizeaza ca, in cele din urma, și in Romania certificatul verde sa devina obligatoriu, mai ales la locul de munca. Noul ministru Alexandru Rafila spune ca exista o noua formula a proiectului de lege, dar inca se mai negociaza in coaliția de guvernare modalitatea de implementare.…

- Aproape 200 de cadre didactice din judetul Tulcea au participat, vineri, la primul curs al Academiei profesorului digital, primul program integrat de pregatire a cadrelor didactice din Romania in utilizarea platformelor digitale, initiat de Alianta pentru Educatie Remediala (AER). Programul…

- Deputatul PSD Adrian Chesnoiu, absolvent al Academiei de Politie, nominalizat pentru portofoliul Agirculturii, s-a lansat in teorii conspirationiste la audierea in comisiile parlamentare de agricultura. Chesnoiu a sustinut ca agricultura Romaniei ar reprezenta o amenintare pentru alte state, pe care…

- De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala de 171 paturi ATI destinate pacienților de COVID-19.Aceste paturi sunt activate, in dinamica, acolo unde numarul pacienților ATI depașește capacitatea secțiilor principale.Situația paturilor suplimentare o aveți in tabelul pe care vi-l trimitem…

- La Filarmonica „Oltenia” Craiova va avea loc vineri, 12 noiembrie, ora 19.00, concertul simfonic Pautza/Ceaikovski, in cadrul Stagiunii 75, cu Matei Pop la pupitrul dirijoral si solista Simina Croitoru la vioara. In program vor fi doua lucrari dedicate viorii, „Blues and Trouble” si Divertisment nr.…

- Cu cațiva ni in urma vedeam pe strazile Bucureștiului, și nu numai, zeci de mașini parcate ilegal. Ulterior, la nivel local, se dadeau hotarari prin care primariile puteau ridica aceste mașini. Din cauza unor situații, uneori abuzive, se renunța la aceasta idee. Dar se pare ca legea a revenit in discuție…