Stiri pe aceeasi tema

- Noul an vine cu vesti bune pentru portofelul romanilor. Daca vreti sa gasiti o locuinta frumoasa pentru familie, acum o puteti cumpara pe bani mai putini. Guvernul Romaniei tocmai a oferit oportunitatea de a cumpara apartamentul mult visat prin reducerea TVA-ului cu 5%. Cu toate acestea, insa, expertii…

- ECRU - Centrul European pentru Unitate Romaneasca (European Centre for Romanian Unity), in calitate de organizație non-guvernamentala care promoveaza la nivelul Uniunii Europene ideea de unitate romaneasca, respectarea drepturilor romanilor din afara țarii (inclusiv drepturile celor din comunitațile…

- Persoanele care au avut contact cu un caz confirmat cu Covid nu mai intra in carantina daca au avut un test pozitiv in ultimele 90 de zile și au trecut cel puțin 14 zile de la acesta, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), in hotararea 56, adoptata vineri. De asemenea, persoanele…

- Guvernul Romaniei a adoptat proiectul de modificare a legii privind Statutul rezervistilor voluntari, care va asigura cresterea atractivitatii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar prin majorarea nivelului de remunerare si prin eliminarea unor obligatii/constrangeri, spune MApN. In noul…

- Romanii din Spania se pot intoarce in țara fara a fi obligați sa stea in carantina 14 zile, daca prezinta un test negativ pentru Covid-19. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca persoanele care vin in Spania din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat au obligatia de a prezenta un test cu rezultat…

- Noua din zece romani știu ce este Black Friday, iar mai mult de jumatate dintre ei intenționeaza sa achiziționeze cel puțin un produs in ziua cu cele mai mari reduceri din an, potrivit unui studiu Kantar Romania. Potrivit studiului, 54% dintre romanii cu varste cuprinse intre 18 și 65 de ani doresc…

- Zile libere pentru parinții ai caror copii invața in scenariile 2 și 3 se acord, numai dupa epuizarea opțiunilor privind telemunca sau munca la domiciliu, iar sprijinul pentru telemunca se acorda angajatorilor care au inregistrat in termen modificarea raportului de munca in REVISAL, a decis Guvernul.Zile…

- Astazi, 21 octombrie 2020, doua unitati scolare din Constanta vor reveni la scenariul 2 Coronavirus.Masura vizeaza Seminarul Teologic Ortodox "Sfantul Cuvios Dionisie Exiguul" si Scoala Gimnaziala nr. 1 Tuzla.Modificarea scenariului, din scenariul 3 in 2, a fost votata in cadrul Comitetului Judetean…