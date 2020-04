Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 21 de ani care s-a proptit duminica cu mașina in gardul Policlinicii 23 August, rupand și o țeava de gaz, a fost amendat cu 5.000 lei dupa ce s-a stabilit ca ar fi trebuit sa se afle in izolare la domiciliu și nu la plimbare pe strazi. Autoritațile il vor conduce in carantina, […] Articolul…

- Organizația județeana a Partidului Mișcarea Populara este in pragul exploziei, dupa ce s-a anunțat, deocamdata cu caracter semi-oficial, reintoarcerea in partid a senatorului Dorin Badulescu. Surse din conducerea centrala a PMP ne-au confirmat respectiva mișcare, care va deveni oficiala cel mai probabil…

- Cand vine vorba despre ce sarbatoare este cu adevarat Ziua Indragostiților, Valentine’s Day sau Dragobetele, parerile sunt imparțite. Unii cred ca nu ar trebui sa dam importanța sarbatorilor de import atata timp cat le avem pe ale noastre. Alții cred ca Valentine’s Day a devenit o sarbatoare internaționala…

- Inițiativa unui elev buzoian a fost pus in practica astazi de catre Primaria Buzau, ocazie cu care patru cetațeni de onoare, personalitați marcante in domeniul lor de activitate, au inaugurat, in Crang, Rotonda Personalitaților Buzoiene. Dan Puric, Benone Sinulescu, Florentina Ionița-Radu (general de…

- Orice lucrare mare si frumoasa are in „umbra sa” o idee inaltatoare si un om trimis de Dumnezeu sa mai faca o minune. Or, ideea infratirii dintre presa buzoiana si cea soroceana „plutea in aer” de mai multa vreme, iar persoana care urma sa faca „jonctiunea” se lasa asteptata. Pana la urma, Dumnezeu…

- UPDATE Tanarul, ranit grav, a decedat la spital. Neatenția a costat-o pe o șoferița din Vadu Pașii. In momentul in care s-ar fi pus in mișcare pe DJ203K, in localitatea Vadu Pașii, femeia, in varsta de 40 de ani, nu s-ar fi asigurat corespunzator la plecarea de pe loc, intrand in coliziune cu o motocicleta…