Turiștii care au traversat in perioada Paștelui comuna Salciua pe DN 75 au avut o surpriza deosebit de placuta in zona cascadei Șipote, unde exista amenajat din 2019 un punct de belvedere și recreere. Obiectele din lemn instalate aici de Primaria Salciua au fost impodobite cu flori și decorațiuni specifice sarbatorilor pascale. In trei coșulețe au fost puse chiar și oua colorate. Un punct unde se prepara kurtoscolac a adus un plus de atracție, așa ca mulți trecatori s-au oprit, deși nu planuiau asta. Iata, cat de puțin trebuie pentru a crea un popas turistic. Daca este bine manageriat, acest nucleu…