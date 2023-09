Stiri pe aceeasi tema

- Toamna aduce mai puțini pelerini la Manastirea Prislop din Hunedoara (video), insa oaspeții așezamantului inființat in urma cu șase secole, gasesc așezarea cu o infațișare aproape impecabila.Aleile manastirii din Țara Hațegului au fost largite, zonele verzi, curtea și cladirile sunt ingrijite, insa…

- 38 de copii iau parte in aceste zile la o serie de activitați educative și recreative in zona de agrement de la Rușor. Este vorba despre proiectul social „Școala din natura 2023” in care sunt organizate activitați religioase și mai multe vizite la obiective din Țara Hațegului. Proiectul este…

- BOR anunța ca medicii nu sunt obligați sa elibereze adeverințe in cazul bebelușilor care urmeaza sa fie botezați. Reacția apare dupa presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov a publicat un mesaj in care i s-a solicitat o astfel de adeverința.

- Un bacauan mutat in Florești a decis sa le mulțumeasca clujenilor pentru experiențele extraordinare de care a avut parte de cand s-a mutat in județul din „inima Ardealului”. Barbatul a relatat o situație inedita, cand a fost amendat de Poliția Locala Florești pentru consumul unei beri pe domeniul public.Situația…

- Patru turisti care au ramas blocati pe Muchia Arpaselului din Muntii Fagaras, in noaptea de duminica spre luni, au fost recuperati in urma unei actiuni a salvamontistilor din Arges si Sibiu."Recuperarea celor 4 persoane din Creasta Arpaselului s-a incheiat in jurul orei 3,00, dupa mai bine de 5 ore…

- Cu un parc proaspat reabilitat din fonduri europene, Poliția Locala a orașului-stațiune Singeorz-Bai e decisa sa ii sancționeze aspru pe cei care intra pe aleile parcului cu mijloace de transport. Primaria Singeorz-Bai a reabilitat padurea-parc din centrul stațiunii cu ajutorul fondurilor europene.…

- Un enoriaș nemulțumit ca preoții care nu au respectat programul liturgic sunt amenințați cu suspendarea au cerut arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa-i sancționeze și pe preoții ”care danseaza pe la nunți și umbla cu țigara in gura și percep taxe de inmormantare”. ”Am ințeles ca se…

- Fagaraș Fest , festivalul itinerant al Muntilor Fagaras invita iubitorii de natura, muzica buna, film pentru o experiența diferita de festival, pe 7-9 iulie. Evenimentul organizat de Fundația Conservation Carpathia și ProPark-Fundația pentru Arii Protejate, se desfașoara intre 7 și 9 iulie, la Porumbacu…