La primul antrenament desfasurat pe unul dintre terenurile Complexului „Sueno Hotel Deluxe” din Belek, in Antalya, acolo unde jucatorii Viitorului se afla in cantonament pana la 25 ianuarie, delegatia constanteana a avut parte de o surpriza.Fotbalistii pregatiti de Gheorghe Hagi au fost așteptați la teren de un grup de aproximativ 60 de romani, format in marea lor majoritate din copii de la Academia de Fotbal Prosport Focșani ...