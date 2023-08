Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu intervine și promite ca va face tot posibilul ca salariile a milioane de romani sa fie platite astazi. Potrivit unor surse, premierul a cerut ca salariile bugetarilor sa fie platite de urgența astazi de catre Trezorerie. Bugetarii din ANAF si Trezorerie din mai multe județe din țara au…

- Premierul Marcel Ciolacu a intervenit de urgența in cazul protestului de la Ministerul Finanțelor, mai concret la Trezorerie. Ciolacu le-a cerut angajaților de la Trezorerie sa revina la munca și sa realizeze operațiunile pentru ca toți angajații din sistemul bugetar sa-și primeasca salariile.”A…

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, il ataca dur pe Nicușor Dan, primarul Capitalei. Șeful Guvernului spune ca este ”inuman și degradant” faptul ca sute de mii de bucureșteni nu au și nu vor avea apa calda inca cateva luni de acum incolo. ”Asiguram decontarea unor plați pentru furnizorii de energie…

- Angajatii Romgaz au adresat o scrisoare premierului Marcel Ciolacu, ministrului Energiei, Curtii de Conturi si DNA, in care reclama managementul defectuos al conducerii companiei. Semnatarii sustin ca din cauza deciziilor managerilor, Romgaz a suferit prejudicii imense. Puterea va prezinta integral…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca Gabriela Firea este suspendata de la șefia organizației PSD București „pana se lamuresc lucrurile”. Liderul PSD a evitat sa spuna daca mai susține candidatura acesteia la Primaria Capitalei, precizand ca „in acest moment nu avem alegeri”. Marcel…

- Podul Sabareni, care asigura legatura cu orașul pentru cele aproximativ 200 familii care locuiesc in cartierul ”16 Februarie” din Sectorul 1, este din ce in ce mai șubred și periculos pentru cei ce il folosesc. Din cauza riscului de deplasare pe aceasta structura in descompunere, STB și-a modificat…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni ca nu exclude varianta ca Ministerul Transporturilor sa revina PNL, el afirmand ca in scurt timp, chiar maine sau poimaine, este posibil sa se finalizeze negocierile. Depinde foarte mult si de prezenta UDMR in viitorul guvern, a mentionat Stroe,…