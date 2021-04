Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat lejer in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce a trecut in doua seturi simetrice, 6-1, 6-1, de bulgarul Grigor Dimitrov (17 ATP, favorit…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic (1 ATP, principalul favorit) a fost eliminat surprinzator joi in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce s-a inclinat in doua seturi, 6-4, 7-5, in fata britanicului Daniel Evans…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat lejer, miercuri, in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dominandu-l clar pe argentinianul Federico Delbonis (87 ATP), 6-1, 6-2. Spaniolul s-a impus…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz a fost invinsa de fratii Petros si Stefanos Tsitsipas, cu 7-6 (4), 3-6, 11-9, marti, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro. Tecau si Krawietz,…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (5 ATP , favorit nr. 4) s-a calificat lejer marti in optimile turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce l-a intrecut in doua seturi, 6-3, 6-4, pe rusul Aslan Karatev (29 ATP). Grecul a avut nevoie…

- Meciul dintre perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz si fratii Petros Tsitsipas/Stefanos Tsitsipas a fost intrerupt de ploaie, luni, la scorul de 5-4 pentru greci, in primul set, in prima runda a probei de dublu la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960…

- Vestea momentului din tenis vine din Spania, acolo unde jurnaliștii de la Marca au anunțat revenirea lui Toni Nadal in circuitul ATP, in calitate de antrenor. Astfel, Toni Nadal se va ocupa de pregatirea lui Felix Auger-Aliassime (20 de ani, 22 ATP) incepand de la turneul Masters de la Monte Carlo…