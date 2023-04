Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul sarb Novak Djokovic, lider mondial, a fost invins de tanarul jucator italian Lorenzo Musetti (21 ATP), cu 4-6, 7-5, 6-4, joi, in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, informeaza Agerpres.Sarbul, detinatorul recordului…

- Novak Djokovic (35 de ani), liderul mondial din circuitul ATP, a parasit Masterul de la Monte Carlo inca din faza optimilor, invins de italianul Lorenzo Musetti (21 de ani, #21 ATP), scor 6-4, 5-7, 4-6, la capatul unui meci care a durat doua ore și 56 de minute! Sarbul a avut un meci teribil in fața…

- Sarbul Novak Djokovici, liderul ATP si favorit principal, a fost eliminat, joi, in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo, potrivit news.roDjokovici a fost invins de italianul Lorenzo Musetti, locul 21 mondial, scor 4-6, 7-5, 6-4. Fii la curent cu cele mai noi…

- Novak Djokovic a fost eliminat surprinzator in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo de italianul Lorenzo Musetti, scor 4-6, 7-5, 6-4. Novak Djokovic, eliminat de Lorenzo Musetti la ATP Monte Carlo Principalul favorit al turneului, sarbul Novak Djokovic nu a reusit sa se…

- Jan-Lennard Struff a furnizat surpriza zilei la turneul de la Monte Carlo, germanul invingandu-l in optimi pe norvegianul Casper Ruud, al patrulea favorit al competiției de categorie „ATP Masters 1000”.

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, liderul ATP si principal favorit, s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, dupa ce a trecut nu fara dificultate, in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-2, de rusul Ivan Gakhov…

- Danezul Holger Rune (19 ani, #8 ATP) a fost eliminat in „optimile” de finala ale turneului Masters 1000 de la Miami, dupa o infrangere in doua seturi suferita in fața americanului Taylor Frtiz (25 de ani, #10 ATP), scor 3-6, 4-6, la capatul unui meci care a durat o ora și 26 de minute. ...

- Daniil Medvedev, cap de serie numarul 7, a fost eliminat, vineri, in turul trei al turneului de grand slam Australian Open. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…