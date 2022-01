Stiri pe aceeasi tema

- Chef Iosif Ștefanescu și Marius Tudosiei sunt co-prezentatorii „Chefi fara limite”, un nou format de adventure-cooking show, ce va avea premiera primavara aceasta pe Antena 1. Primul show TV din Romania care combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile și aventura le va oferi telespectatorilor…

- Revelionul Starurilor 2022: Razboiul Generatiilor, prezentat de Dan Negru, a debutat in forța la Antena 1. Gazda show-ului n-a stat pe ganduri și, inainte de a aduce Maștile pe scena, a prezentat publicului generațiile care se infrunta in noaptea dintre ani. Bianca Dragușanu a atras toate privirile.

- George Buhnici, vedeta a postului PRO TV, pe care a decis sa il paraseasca dupa 15 ani, a decis sa faca un pas neașteptat. Acesta a revenit la Antena 1, unde muncise și in trecut, aparand de data asta pe scena celui mai urmarit show din Romania, iUmor. „Pentru mine e un moment special și emoționant,…

- Dan Negru pregatește cel mai mare show de Revelion realizat vreodata in Romania. In cel de-al 22-lea an de cand este gazda pentru spectacolele din noaptea dintre ani, ”regele audiențelor”, așa cum a fost intitulat, va avea in platou nu mai puțin de 90 de invitați. Daca, inițial au fost incluse in program…

- In cadrul Show-ului Razi cu ROaST, Mihai Morar a prezentat imagini din cooking show-ul Chefi fara limite: “Avem o surpriza pentru Scarlatescu, avem o surpriza pentru Irina, ca nu degeaba au stat plecați vreo doua luni de acasa, spre supararea lui Razvan. Chefi fara limite se numește show-ul culinar,…

- Dupa valul 4, un alt val puternic al pandemiei va lovi intreaga țara, iar situația s-ar putea transforma intr-un adevarat haos, avertizeaza un medic. Radu Țincu, medic primar in cadrul secției de Terapie Intensiva de la Spitalul Floreasca din București, a declarat, la Antena 3, ca Romania se poate confrunta…

- Compania Publica de Electricitate a Greciei (PPC) intentioneaza sa se extinda în România și Bulgaria și sa intre pe piața telecomunicațiilor, relateaza Politic.gr, potivit Rador. Planul de transformare structurala a PPC reiese în detaliu din prospectul de majorare a capitalului social…

- Omul de afaceri Dragos Savulescu susține ca mandatul de arestare pe numele sau este ilegal, fiindca statul roman a fost informat pe cale oficiala ca executarea pedepsei incepuse deja pe teritoriul Italiei. Reamintim ca in august, Savulescu a fost reținut pe teritoriul Greciei. ”Nu sunt fugar, nu datorez…