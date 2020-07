Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 8.570 de elevi nu au fost repartizati, deoarece nu au completat suficiente optiuni care sa le permita incadrarea intr-o unitate de invatamant liceal, anunța, vineri, Ministerul Educației și Ce...

- Rezultatele repartizarii computerizate pentru admiterea la liceu urmeaza sa fie publicate pe Edu.ro vineri, 10 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Elevii vor afla la ce liceu urmeaza sa studieze din toamna, in funcție de opțiunile trecute pe lista de incriere.

- Surpriza in Romania odata cu inchiderea școolilor. Numarul elevilor care au luat note mari la Evaluare Naționala a crescut exonențial. Aproape 900 de elevi au obținut media generala 10 la Evaluarea Naționala, dupa centralizarea rezultatele finale.In urma desfașurarii etapei speciale (22 iunie…

- Peste 4.400 de absolvenți de clasa a VIII-a din județul Brașov au participat la Evaluarea Naționala, dintre care peste 3.400 au obținut medii peste 5.00, iar de astazi și pana in 8 iulie se desfasoara etapa de completare a fiselor cu optiuni pentru admiterea in liceu. Conform MEC, in perioada 2 – 8…

- Azi incepe completarea fișelor pentru admiterea la liceu. Cand are loc repartizarea computerizata. Conform MEC, in intervalul 2 – 8 iulie, se vor completa optiunile in fisele de inscriere de catre absolventi si parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a. Completarea optiunilor se poate…

- 22 de note de 10 la admiterea la liceu, in Arges. Ministerul Educatiei a publicat ierarhia elevilor care au sustinut Evaluarea Nationala. Potrivit listelor de pe admitere.edu.ro, in Arges, 22 de copii au reusit sa ia media 10. Alti 5 copii au media generala 9,99, pentru ca, desi au obtinut 10 la examen,…

- Ministerul Educatiei a anuntat noul calendar privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021. Astfel, in 27 mai vor fi afisate ofertele de scolarizare, iar inscrierea la probele de aptitudini va avea loc intre 2 si 5 iunie. Completarea optiunilor…

- Admiterea in acest an, in clasele a V-a și a IX-a in unitațile de invațamant vocațional ramane in continuare invaluita in mister, in condițiile in care in luna mai ar trebui sa se desfașoare probele de aptitudini.