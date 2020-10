Stiri pe aceeasi tema

- Sofia Kenin (21 de ani, 6 WTA) a invins-o pe Petra Kvitova (30 de ani, 11 WTA), scor 6-4, 7-5, și o va infrunta pe Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA) in finala Roland Garros 2020. Sofia Kenin, caștigatoarea din acest an de la Australian Open, are șansa la un nou trofeu de Grand Slam. Va lupta pentru el cu…

- Sofia Kenin (21 de ani, 6 WTA) a invins-o pe Petra Kvitova (30 de ani, 11 WTA), scor 6-4, 7-5, și o va infrunta pe Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA) in finala Roland Garros 2020. Sofia Kenin, caștigatoarea din acest an de la Australian Open, are șansa la un nou trofeu de Grand Slam. Va lupta pentru el cu…

- ​Sofia Kenin s-a calificat în cea de-a doua finala de Grand Slam din cariera, campioana en-titre de la Australian Open trecând de Petra Kvitova în semifinalele de la Roland Garros (6-4, 7-5). Cap de serie numarul patru, Sofia a jucat perfect din punct de vedere tactic: a fost…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a fost eliminata din optimile Roland Garros de Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA), scor 1-6, 2-6, iar azi a revenit in țara. Jucatoarea a vorbit despre perioada urmatoare, in care nu va mai juca la niciun turneu de tenis, și despre posibilitatea ca in ianuarie sa participe…

- ​Odata cu eliminarea de la Roland Garros (în faza optimilor) Simona Halep intra într-o perioada în care va încerca sa se bucure de timpul liber, de o vacanța. Numarul doi din clasamentul WTA a vorbit deschis despre 2020, cu bune și rele. Bucuria de a putea juca tenis…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a fost eliminata din optimile Roland Garros de Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA), scor 1-6, 2-6. Sportiva din Romania nu e sigura ca va participa la umatorul turneu de Grand Slam, Australian Open 2020. Ediția din 2021 de la Australian Open este programata intre 18 ianuarie…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a fost eliminata din optimile Roland Garros de poloneza Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA), scor 1-6, 2-6, dupa un meci de o ora și noua minute. Poloneza a dominat categoric partida, a gasut cele mai bune raspunsuri in jocul cu Simona, a variat excelent, a gasit scurte ...…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a caștigat categoric partida cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1, iar la conferința de presa a analizat partida de azi, dar și duelul din optimile turneului de la Roland Garros. Simona Halep va juca duminica in optimile Roland Garros cu poloneza…