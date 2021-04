Surprinzător, Selly renunță la emisiunea sa de la Prima TV. ”Regele YouTube-ului românesc” se întoarce în online Nemulțumit de interesul aratat de telespectatori fața de emisiunea sa, dupa trei luni de aparut pe sticla, Selly renunța la show-ul sau de la Prima TV. Vloggerul se intoarce in mediul online, locul unde și-a construit popularitatea. Dupa 13 ediții, ”Selly show” nu va mai fi difuzat de Prima TV. Cea mai vizionata ediție a fost prima, cea de Craciun, la care s-au uitat circ 260.000 romani. Pe numele sau Andrei Șelaru, vloggerul cunoscut drept Selly susține ca nu se mai regasera in fornmatul emisiunii deși, in urma cu trei luni declara ca show-ul ”este un vis devenit realitate”. La mulți ani Artan’!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

