- Ghinion pentru un tanar maramureșean oprit de polițiștii de frontiera pentru un control de rutina. S-a intampkat ieri, 11 ianuarie a.c., in jurul orei 14.00, cand, pe timpul unor misiuni de supraveghere și control, in zona de responsabiliate, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime. Din verificarile efectuate, polițiștii au stabilit ca un barbat, de 45 de ani, din județul Prahova, in timp ce ar fi condus un autoturism pe drumul județean 720 B, in afara localitații…

- Un tanar de 18 ani, fara permis auto, s-a urcat la volanul mașinii unui prieten. Pentru ca nu știa sa conduca, a efectuat o manevra greșita și a cazut in Dunare cu mașina. Accidentul a avut loc vineri seara, in zona Falezei din Braila. Politistii au fost sesizati vineri, in jurul orei 21.00, despre…

- Dupa o urmarire in trafic un tanar fara permis și baut a fost prins de polițiștii doljeni. Intr-o intervenție de urgența, polițiștii din cadrul Secției nr.7 Rurala Plenița au urmarit un conducator auto pe DJ 561 D, in comuna Orodel. Tanarul de 20 de ani, din comuna Unirea, a refuzat sa opreasca la semnalul…

- Doi barbati, pe numele carora au fost emise mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile au fost incarcerati Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii…

- Barbat din Alba, „CAMPION” la infracțiuni: Beat și fara permis, a condus un vehicul neinmatriculat. Cum l-au pedepsit polițiștii Barbat din Alba, „CAMPION” la infracțiuni: Beat și fara permis, a condus un vehicul neinmatriculat. Cum l-au pedepsit polițiștii La data de 21 noiembrie 2023, in jurul orei…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa, s-a ales cu dosar penal și este cercetat acum pentru trei infracțiuni. El se afla la volanul unui autoturism marca Audi și circula pe DN 17, dinspre Gura Humorului spre Paltinoasa. Polițiștii au observat ca mașina are un ...

- Politistii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic, in localitatea Sighetu Marmației, un autoturism inmatriculat in Romania, la volanul caruia se afla un tanar de 22 de ani, care nu deținea permis de conducere. In data de 6 noiembrie 2023, in jurul orei 18.30, polițiștii de frontiera din cadrul…