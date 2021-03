Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 4 martie, se implinesc 44 de ani de la cutremurul devastator care a facut ravagii in Romania. Peste 1.500 de oameni au murit in urma seismului cu magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter, dintre care 1.400 in București, iar numarul raniților s-a ridicat la 11.300. Printre persoanele decedate s-au…

- Tatal fetitei de 7 ani moarte in urma accidentului din cartierul bucurestean Andronache nu se astepta ca soferita de 56 de ani, care a provocat tragicul accident sa fie eliberata, transmite Antena 3 . Șoferița care a ucis doua fete in accidentul din București a fost eliberata și plasata sub control…

- Sa respectam legea și sa-i pedepsim pe penali! Cam așa reacționeaza societatea romaneasca dupa fiecare tragedie. Așa a reacționat și dupa cazul Colectiv și dupa incendiul de la spitalul din Piatra Neamț și mai recent dupa incendiul de la Spitalul Matei Balș din București. Numai ca preocuparea asta pentru…

- Acum 11 ani, intr-o vara fierbinte, un spital de nou-nascuți din București devenea scena celui mai mare coșmar al oricarui parinte. Un incendiu s-a produs atunci la sectia de Reanimare a maternitatii. Trei bebeluși au murit la scurt timp dupa incident, iar alti trei s-au stins in urmatoarele zile din…

- La doua luni diferența Romania se confrunta cu o noua drama. Vineri dimineața un incendiu a izbucnit la Institutul „Matei Balș” din București. O tragedie trasa la indigo a avut loc in urma cu doua luni, la Piatra Neamț, cand secția ATI a Spitalului Județean a luat foc. In timp ce in urma cu doua luni,…

- In perioada 5-11 ianuarie, “centralii” și “asistenții” de Liga 1, dar și un grup de arbitri din eșalonul secund, au susținut testele fizice pentru reluarea campionatului. Pentru a se evita aglomerarea și deplasarile pe distanțe lungi, arbitrii au avut posibilitatea de a realiza aceste teste in cinci…

- Catalin Denciu, medicul erou care a intrat in flacari pentru a salva pacientii din incendiul de la Piatra Neamt, se afla internat la Terapie Intensiva in spitalul militar din Bruxelles, insa medicii belgieni spera ca doctorul va pleca acasa pe picioarele sale, transmite Antena 3. Catalin Denciu, internat…

- Ziua de 21 septembrie 2000 va ramane una dintre cele mai stranii din istoria gimnasticii romanesti, cand Andreei Raducan i-a fost retras aurul olimpic, in urma unui scandal de dopaj. Detalii inedite din culise le aflati la "Reteaua de idoli", luni, 14 decembrie, de la ora 21:00. Se intampla imediat…