- Repriza a doua din FC Voluntari - Farul, partida contand pentru grupele Cupei Romaniei Betano, a debutat cu o „cascada” de faze controversate de arbitraj. Gazdele ar fi trebuit sa primeasca un penalty, in timp ce „marinarilor” le-a fost anulat corect un gol. Dupa o evoluție palida timp de 45 de minute,…

- Unul din foștii fotbaliști constanțeni, și apropiat al legendarului Giga Hagi, conform informațiilor de utima ora, Catalin Agafiței, s-a stins din viața la doar 47 de ani. Este doliu in sportul din Romania și pentru Gica Hagi! Doliu in sportul din Romania! Catalin Agafitei, fost jucator la Farul, a…

- Gica Hagi (58 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul, a comentat infrangerea umilitoare cu FCU Craiova, echipa antrenata de preparatorul fizic Dan Vasilica, scor 0-4. Resemnat, Hagi a descris jocul de astazi drept „o lecție de fotbal” predata de catre FCU Craiova. Antrenorul campioanei a repetat…

- Nicolae Carnat (25 de ani) a rezistat doar doua luni sub comanda lui Gica Hagi. Mijlocașul lateral a fost transferat la FC Voluntari, dupa ce Farul a ratat calificarea in grupele Conference League. Campioana Romaniei a fost extrem de activa in mercato, incercand sa construiasca un lot capabila sa lupte…

- Farul a invins-o fara drept de apel pe Universitatea Craiova, scor 2-0. Gica Hagi (58 de ani), antrenorul campioanei Romaniei, a comentat transferul lui Ianis la Alaves, in Spania. Ianis Hagi (24 de ani) a efectuat duminica vizita medicala la Alaves, in prima liga spaniola, imprumutat un sezon de la…

- Farul s-a calificat in play-off-ul Conference League, dupa 3-0 și 2-0 cu Flora Tallinn. Acum, campioana Romaniei iși așteapta viitoarea adversara. Aflata pe ruta campioanelor, pentru Farul urmeaza un duel cu o adversara accesibila pentru un loc in grupe. Echipa lui Gica Hagi va juca in play-off-ul Conference…

- Farul continua campania de transferuri. Gica Hagi il vrea pe mijlocașul ofensiv Constantin Budescu (34 de ani). Plecat cu scandal de la Petrolul, fiind nemulțumit de faptul ca a fost schimbat in startul reprizei a doua cu FC Voluntari, Budescu și-a reziliat contractul cu formația din Ploiești. Iar acum…

- Gica Hagi (58 de ani) a criticat atitudinea pe care elevii lui au avut-o in Farul - Voluntari, meci caștigat de campioana cu 4-1. Gica Hagi și-a spus oful imediat dupa victoria cu Voluntari, nemulțumit de multitudinea de ocazii avute de adversari. „Regele” a revenit cu un discurs la fel de dur și in…