Suprize, suprize, peste Ocean!

Jucatoarea romana Ana Bogdan (87 WTA) a realizat o performanta excelenta in primul tur al turneului de tenis de la Washington. Ea a invins-o cu 7-6, 6-3, dupa 93 de minute, pe consacrata Ekaterina Makarova, intr-o partida pe care a tinut-o in permanenta, chiar daca rusoaica a fost mai periculoasa la servicii. In turul urmator, Ana Bogdan va intalni o alta rusoaica, fostul lider mondial Svetlana Kuznetova, in prezent pe locul 128 mondial. Surp (...)