Supraviețuitorii naufragiului din Libia au fost aduși la țărm în Italia Supraviețuitorii naufragiului din Libia au fost aduși la țarm in Italia, intr-un nou episod al pierderilor de vieți pe mare pentru migranții ce incearca sa ajunga in Europa. Șaptesprezece imigranți salvați dupa cel mai recent naufragiu mortal din Marea Mediterana au fost aduși la țarm de autoritațile italiene luni (13 martie), in timp ce Italia a fost criticata pentru raspunsul sau la aceasta criza. Cei salvați au fost duși in orașul sicilian Pozzallo, a informat postul de știri italian ANSA și a spus ca toți sunt originari din Bangladesh. Exista temerea ca 30 de persoane s-au inecat dupa ce barca… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

- Premierul italian Giorgia Meloni a declarat luni, 13 martie, ca guvernul sau s-a confruntat cu acuzații „atroce”, dar ca are conștiința impacata, dupa ce capacitatea Romei de a salva migranții de pe mare a fost pusa sub semnul intrebarii in urma mai multor naufragii, informeaza agenția de presa Reuters…

- Peste 40 de migranti, printre care un nou-nascut de cateva luni, a murit dupa ce ambarcatiunea lor a naufragiat nu departe de orasul italian Crotone, in regiunea Calabria (sud), au anuntat duminica, intr-o noua actualizare, media italiene, informeaza AFP si Reuters. Pompierii italieni au confirmat pe…

- Cel puțin 30 de oameni au murit in sudul Italiei dupa ce nava in care se aflau s-a scufundat. Este vorba despre migranți care incercau sa ajunga in Europa, potrivit Reuters. Incidentul s-a produs in largul coastei de est a regiunii italiene Calabria, au anunțat duminica ANSA și alte agenții de presa…

