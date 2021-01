Stiri pe aceeasi tema

- Emily Lawson, o femeie in varsta de 101 ani care s-a nascut intr-o perioada in care omenirea era devastata de virusul gripei spaniole, a fost vaccinata anti-Covid in Scotia, informeaza DPA.

- O persoana din Elveția care s-a vaccinat impotriva coronavirusului a murit, conform oficialilor cantonului Lucerna. Aceștia, care au anunțat ca persoana respective a primit vaccinul Pfizer/BioNTech, nu au precizat daca decesul a avut legatura cu vaccinul. Un purtator de cuvant a spus ca acest caz este…

- Femeia a devenit prima persoana din lume care a primit vaccinul Pfizer impotriva COVID-19, in afara unui studiu clinic, dupa ce vaccinul a primit aprobare de urgenta din partea autoritatilor britanice de reglementare in domeniu. Aceasta a fost vaccinata la spitalul local din Coventry, in centrul Angliei,…

- Vaccinul dezvoltat de Universitatea din Oxford și-a demonstrat eficiența in proporție de 70%, arata un studiu la scara larga, scrie BBC News. Guvernul britanic a precomandat 100 de milioane de doze de vaccin Oxford, suficient pentru a imuniza 50 de milioane de oameni.Este atat o victorie cat și o dezamagire…