- Presa din Romania a vuit zilele trecute, dupa ce pe contul lui de Facebook a aparut o postare in care a jignit-o public pe cea care i-a dat viața, cu cuvinte destul de dure. Interpretul de muzica populara a marturisit care este, de fapt, relația lui cu cea care i-a dat viața, in exclusivitate, la Acces…

- ”Castele, fortarete, case traditionale, biserici fortificate – avem un patrimoniu cultural incredibil de bogat, iar acum obiectivul nostru este sa il valorificam si sa il promovam in tara si in strainatate in beneficiul comunitatii”, a scris, luni seara, pe Facebook, Hegedus Csilla . Potrivit…

- O carte este mereu o idee buna atunci cand vine vorba de cadouri. Cadoul de sub bradul de Craciun se poate transforma intr-o dovada prin care sa ii arați fiecarei persoane importante din viața ta cat de bine o cunoști, prin titlul ales.

- Campioana și vicecampioana olimpica, spadasina Ana Maria Popescu a decis sa renunțe la cariera de performanța la 37 de ani. Anunțul a fost facut marți de sportiva pe pagina de Facebook. „Se pare ca se incheie, a fost ultima competitie pentru mine, nu simt sa merg mai departe. Acest moment a venit, e…

- Anastasia Lazariuc a fost invitata in cadrul emisiunii La Maruța, unde a vorbit pe scurt despre ceea ce face in prezent fiica ei. Se pare ca actrița nu a mai profesat deoarece și-a dedicat intreaga atenție fiilor sai. Mai mult, Anastasia a dat detalii despre carte ape care o va lansa in curand. „Ileana…

- Daca menționez cuvantul „mar”, vei avea o reprezentare clara. Daca menționez cuvantul „spirit”, vei avea, probabil, o ințelegere a termenului, dar este aproape cert ca daca luam 10 persoane din zece culturi, de varste diferite, vor avea 10 descrieri diverse ale termenului. Primul exemplu (mar) reprezinta…

- „Adevarul“ va prezinta in premiera un fragment din ultima aparitie a editurii Humanitas, „Mostenirea lui Stalin. Regiunea Autonoma Maghiara, 1952–1960“ a lui Stefano Bottoni. Volumul este deja disponibil in librarii si pe libhumanitas.ro

- Primaria comunei Sacalașeni din județul Maramureș le transmite locuitorilor sa incerce leacuri naturiste și sa nu se teama „in ciuda sirenelor care suna infiorator”. „Durerea de gat dispare dupa o gargara cu apa sarata”, scrie printre altele, in mesajul postat de primarie pe Facebook. Contactat de Libertatea,…