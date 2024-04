Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru instalarea de sistemele de supraveghere video audio, fara acordul profesorilor sau al parintilor.ldquo;Dam posibilitatea conducerilor unitatilor de invatamant sa instaleze astfel de sisteme de supraveghere audio…

- Mii de scoli au fost inchise in Filipine din cauza temperaturilor extrem de ridicate in aceasta tara tropicala, a anuntat Ministerul Educatiei local. Peste 5.000 de scoli au fost inchise in arhipelagul din sud-estul Asiei, acasa raminind peste 3,6 milioane de elevi, potrivit cifrelor oficiale. Lunile…

- Supravegherea VIDEO in școli, subiect de disputa intre Ministerul Educației, profesori și parinți Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru instalarea de sistemele de supraveghere video-audio, fara acordul profesorilor sau al parinților. “Dam posibilitatea…

- Camerele de supraveghere in școli pot reduce incidentele negative din instituțiile de invațamant preuniversitar, insa reprezentanții elevilor solicita reglementari clare privind utilizarea acestor imagini.

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi organizeaza in perioada 17-19 aprilie o noua simulare a examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat la nivel judetean. Subiectele si baremele de notare vor fi realizate de grupuri de lucru pe discipline la nivel judetean, cu respectarea programelor in vigoare si…

- Din august 2024, numarul statelor de personal in școli va fi in conformitate cu numarul de elevi pe care ii are instituția respectiva. Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Primariei municipiului Chișinau, Andrei Pavaloi, a menționat ca este vorba despre un ordin emis de Ministerul…

- Romania a intrat in stare de alerta epidemiologica saptamana trecuta din cauza gripei. Motiv pentru care și la nivelul județului Botoșani au fost transmise o serie de recomandari de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP).

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca parinții vor putea ridica tichetele educaționale in valoare de 500 de lei, tichete care se folosesc pentru achiziția de rechizite și imbracaminte. De asemenea, premierul a anunțat ca se extinde programul ”Masa Calda” de la 450 de școli la 1000 de școli.”Avem…