- „A fost o informare, nu avem intelegeri. Am stat cu grupurile de vorba si urmeaza sa decidem”, a afirmat Marcel Ciolacu, chestionat marti la Parlament daca s-a inteles cu grupurile parlamentare, inclusiv al UDMR, asupra proiectului privind masurile fiscale pe care isi va asuma raspunderea Guvernul.…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. „Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Guvernul are nevoie de bani, așa ca exista tot felul de variante de taxare care sa aduca cat mai rapid bani la buget. O idee care circula recent in zona Finanțelor este legata de plata CASS (sanatate) la dividende, dar neplafonat, conform informațiilor noastre. Adica 10% la toata suma.

- Cabinetul condus de premierul italian Giorgia Meloni a aprobat o taxa surprinzatoare pe „profiturile suplimentare” ale bancilor in acest an. Imediat valoarea de piata a bancilor italiene a scazut cu 10 miliarde de euro. Guvernul de la Roma susține ca banii vor fi folosiți pentru a-i ajuta pe cei afectati de…

- Italia va impune o taxa de 40% pe „supraprofiturile de miliarde” de euro ale bancilor. Decizia are scopul de a compensa costul pe care il suporta gospodariile și firmele din cauza creșterii dobanzilor. Anuntul a fost facut luni seara vicepremierul Matteo Salvini, citat de Le Figaro . Salvini: Este…

- Infractori, luptatori voluntari și traficanți de arme din Ucraina au furat anul trecut o parte din armele și echipamentele furnizate de Occident și destinate trupelor ucrainene, pentru ca ulterior acestea sa fie recuperate, arata un raport al inspectorului general al Departamentului american al Apararii,…

- E scandalos ca in tot acest demers de creștere a veniturilor bugetare se vorbește doar de creșterea taxelor, dar nu se vorbește de reducerea evaziunii, susține avocatul Gabriel Biriș, expert in fiscalitate și fost secretar de stat in Ministerul Finanțelor.

- ​Pe masa Coaliției, liberalii au facut cateva propuneri pe zona de fiscalitate menite sa aduca bani la bugetul de stat. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca masurile au fost discutate in ședința Coaliției de luni, in prima lectura, fara a fi luata o decizie. Discuțiile au loc in contextul…