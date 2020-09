Stiri pe aceeasi tema

- Seara aproape perfecta pentru Politehnica Timișoara. Alb-violeții au luat toate cele trei puncte din partida cu Farul Constanța, din etapa a III-a. 2-1 a fost la final impotriva „marinarilor”, care au marcat pe finalul jocului golul ce a menținut suspansul pana la ultimul fluier. Codrea a ratat de la…

- 68 dintre respondenti cred intr un rezultat castigator pentru echipa constanteanaFC Farul Constanta are meci astazi cu cei de la ASU Politehnica Timisoara, de la ora 18. Cotidianul ZIUA de Constanta a chestionat cititorii cu privire la opiniile privind rezultatul meciului.68 dintre respondenti cred…

- Universitatea Cluj a câștigat, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, partida disputata împotriva echipei Aerostar Bacau, în prima etapa a Ligii a II-a.Golul a fost marcat de Dorin Goga, în minutul 60.Rezultatele înregistrate în aceasta etapa:Comuna…

- Rapid București a debutat cu o victorie în noul sezon de Liga 2, scor 3-1, în deplasare, împotriva echipei ACS Viitorul Târgu Jiu.Golurile giuleștenilor au fost marcate de Sefer '8, Hlistei '64 (penalti) și '90+5. Pentru gazde a marcat Paraschiv '58 (penalti).Rezultatele…

- Formațiile Csikszereda Miercurea Ciuc, Dunarea Calarași și Unirea Slobozia (nou-promovata) au obținut, sâmbata, victorii la limita, scor 1-0, în prima etapa din noul sezon de Liga 2.Rezultatele înregistrate sâmbata:Comuna Recea vs Miercurcea Ciuc 0-1CSM Slatina…

- Sediul Casei Fotbalului din Bucuresti, a gazduit tragerea la sorti a Ligii 2, sezonul 2020-2021. In acest sezon vor fi 21 de echipe, printre care si maramuresenii de la ACS Fotbal Comuna Recea. Echipa Pandurii Targu Jiu a primit licenta pe ultima suta de metri. In etapa inaugurala a noului campionat,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 715 din 8 august a fost publicata Legea nr. 168 2020 pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi acestuia, familiei…

- Politehnica Timisoara a anuntat astazi ca jucatorii testati pozitiv saptamana trecuta cu coronavirus se simt bine. Mario Contra a fost externat ieri, iar Raul Vidrasan urmeaza sa... The post Contra si Vidrasan, in afara oricarui pericol appeared first on Renasterea banateana .