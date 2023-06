Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Agriculturii a predat vineri, 16 iunie, portofoliul de la minister succesorului sau, Florin Barbu. In cadrul ceremoniei, Petre Daea l-a imbratisat pe noul ministru și l-a pupat pe obraz, potrivit News.ro.„Te pupa tata! Succes!”, i-a spus Petre Daea noului ministru PSD al Agriculturii,…

- Fostul ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Petre Daea, i-a lasat succesorului sau Florin Ionut Barbu, la ceremonia de predare-primire a mandatului, ”Jurnalul lui Petre Daea”, in care fostul detinator al portofoliului si-a consemnat activitatea. Jurnalul lui Petre Daea include detalii despre…

- Fostul ministru al Agriculturii Petre Daea i-a lasat succesorului sau Florin Barbu, la ceremonia de predare-primire a mandatului, un jurnal in care și-a consemnat activitatea. „Jurnalul lui Petre Daea” include detalii despre activitatea din cele 235 de zile lucratoare in care s-au realizat 215 acte…

- Intr-un discurs de aproximativ 20 de minute, Petre Daea s-a referit in termeni elogiosi la cel care i-a luat locul: ”prietenul, colegul, omul Florin Barbu”. ”(…) are continut Florin Barbu, are forta de a pune in miscare mecanisme, are puterea de a intelege si are dragoste de tara”, a afirmat el. …

- Marcel Ciolacu si-a luat la revedere si l-a imbratisat pe holurile Parlamentului pe Petre Daea, inainte de sedinta de investire a Guvernului. Petre Daea a pierdut functia de ministru, in locul lui fiind propus Florin Barbu, care ieri a primit aviz in comisiile de specialitate. Florin Barbu, noul ministru…

- Cseke Attila, fostul ministru UDMR al Dezvoltarii, care nu se va mai regasi in Guvernul Ciolacu, si-a prezentat miercuri, 14 iunie, bilantul la final de mandat, potrivit unui comunicat de presa al ministerului. Cseke Atilla spune ca instituția a devenit, dupa 905 zile, una "funcționala", in condițiile…

- Viitorul ministru al Agriculturii, Florin Ionuț Barbu, a caștigat aproape 15.000 de lei la un joc de noroc, conform declarației de avere. Viitorul ministru al Agriculturii, deputatul PSD Florin Ionuț Barbu, a caștigat 14.850 de lei ca premiu la un joc de noroc. El a ajutat partidul cu 120.000 de lei,…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a explicat, joi seara, la Jurnalul de Seara, la Digi24, ca Romania nu este pregatita pentru impozitarea progresiva. In același timp, Heiuș precizeaza ca veniturile statului au fost supraestimate, iar Agenția Naționala de Administrare Fiscala a atras atentia ca tinta…