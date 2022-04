Superlimuzina Mercedes cu design Louis Vuitton

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta scrimera Ana-Maria Popescu a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca Ana Pascu a contribuit decisiv la buna functionare a Federatiei Romane de Scrima si ca e o datorie ca aceasta mostenire a sa sa fie dusa mai departe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Producatorul german de masini premium Mercedes-Benz a anuntat vineri ca are active de doua miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) care ar putea fi periclitate de propunerile Rusiei de a nationaliza proprietatile firmelor straine care parasesc tara in urma invadarii Ucrainei, transmite Reuters.…

- Care este diferența dintre pielea ecologica și alcantara? Nu știi ce tapițerie este mai de calitate pentru mașina ta? Afla chiar acum. Sa dezbatem prima oara alcantara, care, de fapt nu este un tip de piele, ci un brand comercial, un nume care a fost dat unei tesaturi sintetice din microfibra originara…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din comuna Roșia de Secaș a fost condamnat definitiv la pedeapsa de doi ani de inchisoare de catre Curtea de Apel Alba Iulia, dupa ce a accidentat mortal o femeie in varsta de 57 de ani, din Sebeș, care circula pe bicicleta. La data de 22 noiembrie 2016 inculpatul C.…

- Brigitte și Florin Pastrama sunt cercetați, asta dupa ce au comercializat maști contrafacute. Celebra casa de moda Louis Vuitton cere daune de la cei doi soți. Iata ce a declarat vedeta la Antena Stars!

- Mercedes a facut echipa cu Art2People pentru a crea o colecție exclusiva Mercedes-Benz NFT bazata pe linia sa de vehicule G-Class, potrivit unui tweet al producatorului de automobile de lux, conform cointelegraph.com Cinci artiști au fost insarcinați sa creeze diverse lucrari inspirate de…

- In ciuda unei piete auto paralizate de criza sanitara, automobilele de lux precum Rolls-Royce, Bentley sau Bugatti au cunoscut un an 2021 cu vanzari record, in frunte fiind SUV-urile, potrivit AFP. Astfel, constructorul britanic de automobile de lux Rolls-Royce, o divizie a grupului german BMW, și-a…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante la moartea presedintelui Parlamentului European, David Sassoli. Șeful statului a sublinat ca Sassoli a fost un prieten al Romaniei si un lider care a luptat pentru valorile si principiile europene.„Sunt profund intristat de moartea brusca…