Superliga și niște arbitri… iluștri necunoscuți! Primul meci al Etapei a 24-a s-a desfașurat vinerea trecuta la Ovidiu, unde trupa de juveți a lui Mititelu a mers cu gandul sa rupa inima targușorului care a primit acest nume in semn de omagiu adus poetului roman Publius Ovidius Naso, ajuns pe meleagurile Tomisului (Constanța de azi) ca urmare a exilarii lui de […] The post Superliga și niște arbitri… iluștri necunoscuți! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Farul Constanta a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia FCU Craiova, in debutul etapei a 23-a din Superliga.Farul a inceput partida de la Ovidiu cu ocazia lui Louis Munteanu, din minutul 2, iar in minutul 8 Ronaldo Deaconu a deschis scorul cu un sut de la marginea careului.…

- LPF a anunțat programul etapei #23 din Superliga, a doua de la revenirea competiției dupa pauza de iarna. Doua meciuri atrag atenția, Dinamo - Rapid și Universitatea Craiova - FCSB. Derby-ul bucureștean e programat pe pe 27 ianuarie, de la ora 20:00. Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul etapei vorbind…

- Cristian Pascu, navigator din Constanța, a fost arestat pe 21 decembrie pe aeroportul din Dubai, iar soția sa crede ca este vorba despre o confuzie sau un furt de identitate, conform Adevarul.Navigatorul, capitan de vas, urma sa ajunga in China pentru a prelua comanda unei nave. A ajuns pe aeroportul…

- Protagonistii sporturilor de iarna si-au intrat pe deplin in paine. Competitii de anvergura, de bob, sanie, skeleton sau patinaj, sunt organizate pe partiile si patinoarele din Europa, iar Constanta este cat se poate de vizibila si de performanta in aceste intreceri. Nici n-ai zice ca suntem de la malul…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a disputat astazi, 1 decembrie 2023, meciul din etapa a 18 a a Superligii, intalnind in deplasare Politehnica Iasi.Meciul s a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 3 2, dupa ce "marinariildquo; au condus cu 3 0 la pauza, in urma golurilor lui Budescu 9 , Rivaldinho…

- Ioan Sabau a fost ales din nou antrenorul echipei ideale a etapei, dupa ce Universitatea Cluj a invins luni pe Rapid București, in Giulești, revenind de la 2-0. Liga Profesionista de Fotbal a anunțat marți cel mai bun unsprezece al rundei cu numarul 17.

- Inca o etapa in care jucatorii campioanei și vicecampioanei, Farul Constanța și CFR Cluj nu prind loc in echipa ideala a etapei in Superliga. Liga Profesionista de Fotbal a prezentat marți cel mai bun unsprezece a etapei a 16-a, al carei antrenor a fost d

- In data de 14 noiembrie 2023 Inspectoratul Scolar Judetean ISJ Constanta, in parteneriat cu Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta, cu Palatul Copiilor si cu Universitatea "Ovidius" Constanta, deruleaza proiectul judetean "Istorie si Civilizatie in Dobrogea Multiculturala" ndash; Editia I, dedicat…