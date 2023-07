Superliga: Petrolul - Universitatea Cluj, scor 1-1. Este al treilea egal al primei etape. Budescu a ratat un penalti

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CFR Cluj a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 2-0, formatia Politehnica Iasi, in prima etapa din Superliga, si a devenit lider in clasament, inforemaza News.ro.Meciul de la Cluj a inceput cu un gol anulat formatiei oaspete, in minutul 4. Andrei Gheorghita a profitat de o eroare uriasa…

- Universitatea Craiova si-a asigurat locul al patrulea in Superliga de fotbal, dupa ce a invins-o pe Rapid Bucuresti cu scorul de 3-2 (1-1), luni seara, in Giulesti, in ultimul meci din etapa a 9-a a play-off-ului.

- Superliga: Universitatea Cluj - FC Hermannstadt (2-1), in ultima etapa a play-out-ului. Echipa FC Hermannstadt a pierdut vineri, pe teren propriu, scor 1-2, cu formatia Universitatea Cluj, in primul meci al ultimei etape din play-out-ul Superligii, informeaza News.ro. CITESTE SI Ucraineanca Anhelina…

- Universitatea Cluj a invins la limita FC Hermannstadt, scor 2-1, dupa un gol venit in ultimul minut al prelungirilor, intr-o partida fara miza pentru ambele formații, in ultima etapa a play-out-ului SuperLigii

- Chindia pierde meciul din aceasta seara, disputat pe Ilie Oana, contra celor de la Petrolul, dupa ce au avut avantaj la pauza... Pentru targovișteni a inscris Popadiuc, in minutul 5, aceștia fiind egalați tot in minutul 5, dar al reprizei secunde, prin Diomande, care abia intrase in teren. Meciul…

- Universitatea Cluj a fost invinsa de FC Voluntari cu scorul de 3-2 (1-2), luni, pe Cluj Arena, intr-un meci din etapa a sasea a fazei play-out a Superligii de fotbal.Oaspetii au deschis scorul prin Runar Mar Sigurjonsson (19), din lovitura libera, dupa ce Florin Ilie fusese eliminat pentru fault…

- Echipa Petrolul Ploiesti a invins sambata, pe teren propriu, scor 1-0, formatia FC Botosani, intr-un meci al etapei a sasea din play-out-ul Superligii. Golul victoriei a fost inscris in minutuo 90+9, dintr-un penalti acordat dupa consultarea VAR.Oaspetii au trimis in bara transversala in minutul…

- FC Botoșani și U Craiova 1948 s-au ales cu cate un punct dupa remiza alba din etapa a cincea a play-out-ului SuperLigii, intr-un meci in care oaspeții pot invoca ghinionul pentru ca au ratat victoria.