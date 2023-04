Superliga: Farul Constanţa a învins pe CFR Cluj, scor 1-0 Farul Constanta a invins pe CFR Cluj, scor 1-0. Echipa Farul Constanta a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia CFR Cluj, in etapa a cincea din play-off-ul Superligii, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

