Superliga… contestaţiilor George Marin, Marian Dima In al doilea eșalon valoric județean, intamplarea a facut ca, in duminica trecuta, primele trei clasate plus revelația anului competițional trecut sa se intalneasca in doua meciuri directe. Evident, rarisima ocazie nu putea fi pierduta, chiar daca discutam despre al cincilea eșalon valoric al fotbalului romanesc. Cronologic, primul meci a fost cel dintre ocupanta locului al treilea- Prahova Targșoru Vechi și liderul clasamentului- Olimpia Comarnic, vorbind la momentul partidei. Surprinzator a fost ca micuța tribuna a terenului din Targșor a fost populata numai cu suporteri… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

