Superliga 2023/2024: Otelul Galati cauta, in etapa a saptea, prima victorie stagionala, in meciul cu FC Voluntari

- Echipa FC Hermannstadt a incheiat la egalitate luni, in deplasare, scor 1-1, meciul disputat in compania formatiei Sepsi OSK, intr-un meci din etapa a sasea a Superligii.Sibienii au inceput mai bine meciul de la Sf. Gheorghe si au avut cateva ocazii bune in prima repriza, inclusiv un gol anulat pentru…

- Ovidiu Burca, antrenorul echipei Dinamo Bucuresti, este fericit ca formatia pe care o conduce a bifat a doua victorie consecutiva in Superliga, dupa succesul de sambata seara, 3-2 cu FC Voluntari, si recunoaste ca finalul partidei l-a consumat mai mult ca niciodata, scrie news.ro.„A fost un meci…

- Etapa a doua a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 21 iulie, cu jocurile: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – U Craiova 1948 scor 1-0 (FOTO) și UTA Arad – CFR Cluj 1-3. Sambata, 22 iulie, se vor disputa partidele: Farul Constanța – FC Voluntari (de la ora 18:15) și FCSB – Dinamo București (incepand cu […]…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe primește, vineri, de la ora 18.30, vizita formației FC Universitatea Craiova 1948, in primul joc din cea de-a 2-a etapa a Superligii de fotbal. Tot vineri, dar de la ora 21.30, la Arad, vor fi adversare UTA și CFR Cluj. Runda va continua, sambata, 22 iulie, cu partidele Farul Constanța-FC…

- Universitatea Craiova se pregatește de debutul in noua ediție a Superligii, iar runda inaugurala ii aduce in fața una dintre marile rivale: Dinamo. Disputa contra cainilor va avea loc luni, 17 iulie, de la ora 21.30, pe stadionul „Arcul de Triumf“. Despre disputa din Capitala au vorbit astazi, in cadrul…

- Primul meci al noului campionat este Otelul Galati UTA.Editia 2023 2024 a Superligii incepe vineri, 14 iulie, zi in care sunt programate primele doua partide.De la ora 18.30, nou promovata Otelul Galati, echipa pregatita de Dorinel Munteanu antrenorul cu care echipa de pe malul Dunarii a castigat titlul…