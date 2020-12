Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Alex Bodi se afla dupa gratii, ”Bianca Dragușanu joaca rolul de ”mama vitrega” pentru fetița cea mica a fostului ei soț, avand in vedere ca el se afla dupa gratii de doua saptamani, iar mama biologica se afla in Germania. La cine a ajuns fiica lui Alex Bodi, de fapt Astfel ca […] The post…

- Chiar daca deja se afla in inchisoare de mai multe zile, dupa ce ar fi acuzat ca e unul dinte suspecții unei rețele de proxenetism, Alex Bodi nu prea are liniște, asta pentru ca Daria, actuala lui iubita, are grija sa-și faca de cap! Cum l-a dat de gol rusoaica ca a mințit! Avem detalii exclusive despre…

- Alex Bodi se afla in arest de mai bine de o saptamana, iar Daria este copleșita de dor! Focoasa șatena posteaza incontinuu mesaje pline de dragoste la adresa iubitului sau și, surpriza: unde mai puneți ca primește și cadouri siropoase! Afaceristul ii face daruri, deși se afla dupa gratii? Ce a postat…

- Alex Bodi se afla dupa gratii, iar iubita, Daria, a ramas in Romania! Deși toata lumea credea ca se afla in țara pentru a duce mai departe afacerile partenerului sau, ei bine, altul este motivul! Adevarul a ieșit la iveala! Ce s-a intamplat, de fapt, cu rusoaica?

- Alex Bodi trece prin cele mai cumplite momente din viața sa! Fostul iubit al Biancai Dragușanu și-a primit aseara sentința finala din partea judecatorilor tribunalului Dolj și se afla dupa gratii pentru 29 de zile! Chiar și așa, v-ați intrebat ce face Daria, femeia alaturi de care Bodi se declara mai…

- Ieri, Alex Bodi a primit o serie de vești proaste. Dupa ce a fost saltat de mascați de la domiciliu, faimosul afacerist a fost reținut pentru 24 de ore la sediul DIICOT. Iata ce mesaj a transmis Daria, noua lui iubita, cat timp omul de afaceri era dupa gratii!

- Detalii halucinante din trio-ul anului ies la iveala. Fostul soț al Biancai Dragușanu ar fi incercat sa o pacaleasca pe blondina apeland chiar la rivala de moarte a acesteia. Alex s-a folosit de Daria ca sa o convinga pe Bianca de iubirea lui Relația dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi pare sa se fi…

- Nu a trecut foarte mult de la ultima separare a Biancai Dragușanu de Alex Bodi, dar iata ca cei doi sunt din nou desparțiti, iar afaceristul e deja intr-o relație cu Daria, tanara despre care s-a vorbit mult timp ca ar fi amanta sa! Noua cucerire a lui Alex Bodi, mesaj dur catre Bianca Dragușanu, dupa…