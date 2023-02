Stiri pe aceeasi tema

- De ani de zile Maria Ciobanu nu mai locuiește in Romania, ci in America. Recent, celebra cantareața de muzica populara, care are 85 de ani, locuiește in Statele Unite ale Americii, a aparut la TV, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars. A fost filmata la casa din America alaturi de fiica Camelia.…

- Claudiu Raducanu, 46 de ani, a devenit cadru didactic și pare sa fi trecut peste perioada in care devenea celebru pentru gafele sale lingvistice. Fostul atacant al oltenilor și-a luat licența la Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Craiova și a devenit profesor de sport la o școala din aceeași…

- In urma cu o zi, pe 12 ianuarie 2023 s-a stins din viața la varsta de 54 de ani, singurul copil al lui Elvis Presley și a lui Priscilla Presley, LISA MARIE PRESLEY. Ea a fost transportata de urgența la Spitalul din Los Angeles, California, dupa ce a suferit un stop cardiac la locuința sa … Post-ul A…

- Florin Dragomir, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite sezonul 10, i-a uimit pe urmaritorii sai atunci cand s-a pozat alaturi de fiica lui, Antonia. Mulți au reacționat imediat cand au vazut cum arata cea mica.

- Donald Trump a fost socru mic. Fiica fostului președinte al Statelor Unite ale Americii, Tiffany Trump, s-a casatorit. Marele eveniment a avut loc pe 12 nooiembrie, la aproape doi ani de la logodna ei cu proaspatul soț, Michael Boulos.