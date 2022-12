Superalimente pline de vitamine și nutrienți care au beneficii majore pentru sănătate (P) Un superaliment este definit ca un aliment care este bogat in compuși (cum ar fi antioxidanți, fibre sau acizi grași) considerați benefici pentru sanatatea unei persoane. Din punct de vedere științific, totuși, nu exista o definiție oficiala a unui superaliment, in afara de a spune ca este un aliment care ofera niveluri ridicate de nutrienți dezirabili, legate de promovarea sanatații și a bunastarii personale sau de prevenirea bolilor și a imbolnavirilor. Iata mai jos ce superalimente este bine sa consumi pentru sanatatea ta. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca romanii pun scorțișoara in diferite bauturi in perioada sarbatorilor de iarna, dar știai de ce e bine sa pui acest condiment in apa? Iata ce beneficii are acest amestec asupra sanatații organismului uman. Este un remediu pentru unele probleme.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a comunicat ca pandemia de coronavirus a avut un efect profund si divers asupra sanatatii mintale a oamenilor. Un sondaj pe 29.000 de persoane din 30 de tari a fost realizat de Serviciul Mondial BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mulți oameni consuma zilnic ceaiuri atunci cand se confrunta cu unele probleme de sanatate, insa unele dintre ele ne ajuta și organismul, chiar daca nu suferim de vreo afecțiune. Tu știai de ce e bine sa bei ceai de coada șoricelului? Ce beneficii și contraindicații are. Tot ce trebuie sa știi.

- Calitatea aerului atmosferic in municipiul Chișinau nu a fost afectata semnificativ de emisiile rezultate in urma incendiului, care a avut loc la data de 09 octombrie curent, la depozitul de stocare și sortare a deșeurilor (inclusiv din plastic). Despre aceasta a anunțat Agenția de Mediu.

- Cluburile Rotary Brasov si Rotary Brasov Kronstadt impreuna cu Societatea Romana de Cardiologie și Fundația Romana a Inimii, continua campania intitulata “Promenada Inimilor 2022”, cu ocazia Saptamanii Mondiale a Inimii. La Brasov, evenimentul are loc sambata, 8 octombrie, in Parcul Tractorul, de la…

- Mustul este bautura vedeta a toamnei. El este la mare cautare in aceasta perioada, iar cei care au vii de struguri s-au apucat deja sa faca must pentru la iarna. Mutul este o bautura tradiționala, pe care romanii o prepara in fiecare toamna și care poate fi consumata de toata lumea, cu excepția persoanelor…

- Ca urmare a ultimelor evenimente de munca inregistrate la angajatorul Societatea Complexul Energetic Oltenia, inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au demarat de urgența, in data de 19 septembrie, un control inopinat pentru verificarea respectarii de catre acesta a…

- Muntele este alegerea ideala pentru a te bucura de frumusetea naturii si a te relaxa si alegerea cea mai buna pentru un concediu reusit. Indiferent de anotimp, daca vei alege sa iti petreci sejurul la munte intr-un hotel pe Valea Prahovei, de exemplu, vei putea face drumetii, alpinism, schi, ciclism…