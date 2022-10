Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Mogoș a venit la Chefi la cuțite pentru a-și demonstra abilitațile la gatit in fața juraților, insa lucrurile nu au decurs cum s-ar fi așteptat. Concurentul a imparțit replici acide cu jurații, care au fost enervați de atitudinea lui in ceea ce privește comentariile lor despre preparatul gatit.

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu o surpriza pentru jurați. Florin Ristei și iubita lui, Naomi, și-au facut apariția de senzație in emisiune, astfel ca au venit sa gateasca pentru jurați. Cum s-au descurcat cei doi și ce preparat au ales pentru chefi.

- Surpriza din ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite a fost prezența Iuliei Albu. Vedeta a avut o apariție senzaționala in fața juraților, cu un preparat stralucitor, asupra caruia și-a pus amprenta. Pe langa stilul și frumusețea ei, Iulia i-a surprinspe jurați și cu talentul sau la gatit, pe care…

- Surpriza din aceasta seara in emisiunea Chefi la cuțite a fost o concurenta cu totul speciala. Fiica lui Mihai Petre și-a facut curaj sa iși faca apariția in fața juraților, gatindu-le un preparat cu care a vrut sa ii indulceasca. Catinca a primit cuțitul de aur din partea juraților.

- Florin Dragomir, in varsta de 30 de ani, traiește in București și este de meserie bucatar. Concurentul a decis sa participe la Chefi la Cuțite, asta dupa ce prietenii, dar și familia l-au susținut. Florin Dragomir a marturisit ca și-ar dori sa faca parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu, iar acesta…

- Jurații de la emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 10, au avut parte de o surpriza, in aceasta seara. In cadrul emisiunii, și-a facut apriția Sorin Iles, concurentul caruia i s-au oferit trei cuțite de aur. Acesta l-a ales, in cele din urma, pe chef Sorin Bontea.

- Jurații de la sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite au fost intampinați de un concurent a carui pasiune pentru gatit a luat naștere in timp ce se uita la emisiune. Ștefan Finaru a luat decizia sa vina in calitate de concurent, dupa ce a urmarit show-ul culinar de acasa.

- In aceasta ediție, jurații au fost impresionați de un concurent care a avut curajul sa gateasca un preparat deosebit. Pe langa curajul de a face aceasta alegere, Marian Maruzov a fost felicitat pentru felul in care a gatit și a primit o propunere de colaborare.