- Anunț important pentru locuitorii comunei Vacarești, Primaria Vacarești va informeaza ca sunteți așteptați la sediul primariei din Vacarești pentru a intra in posesia pubelei pentru gunoi care va este oferita in mod GRATUIT (in baza ultimei facturi achitate de energie electrica). *ridicarea se face…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, a oferit joi detalii despre prețurile la energia electrica pentru anul viitor. Urmeaza sa se aprobe un proiect de ordonanța de urgența care prevede reglementarea prețurilor la energia electrica.

- Spitalul Floreasca a primit in lunile august și septembrie, doar pentru energie electrica, facturi in valoare de 420.000 de lei.Anul trecut in aceeași perioada facturile pentru energie electrica a fost de 310.000 de lei, spun reprezentanții spitalului.80% din bugetul unui spital se duce pe salariile…

- Mai multe guverne europene poarta discutii pentru a inchiria centrale electrice plutitoare, intr-un moment in care continentul vrea sa isi asigure aprovizionarea cu energie la iarna, transmite Bloomberg.

- Oficialii ucraineni ii acuza pe ruși ca organizeaza referendumuri de secesiune in patru regiuni ale Ucrainei ca pretext pentru a-i inrola pe ucraineni in armata rusa, potrivit CNN. „Scopul principal al falsului referendum este de a ne mobiliza locuitorii și de a-i folosi drept carne de tun", a declarat…

- Anunț important pentru romani! Coalitia de guvernare din Romania s-a decis sa schimbe modul de calcul al facturilor la energia electrica. Din cauza modului de calcul care este in prezent, multi cetațeni din țara noastra s-au trezit cu facturi uriase la energie electrica.

- CEZ Vanzare le recomanda clienților sai sa acorde atenție sporita mesajelor primite prin SMS de la persoane care pretind ca ar fi din partea companiei! Furnizorul de energie electrica și gaze naturale le reamintește clienților sai ca orice mesaj text (SMS) venit din partea CEZ Vanzare conține numele…

- Daca in Germania vanzarile de calorifere electrice au explodat, vecinii din Elveția se grabesc acum sa cumpere generatoare. Motivul: o posibila penurie de energie electrica in aceasta iarna. Acest lucru este de necrezut intr-una dintre cele mai bogate țari din lume. Elveția se teme ca va ramane fara…