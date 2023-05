Stiri pe aceeasi tema

- ”In anul 2022, 203.100 de persoane inactive doreau sa lucreze, dar fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibile sa inceapa lucrul. Ponderea persoanelor subocupate in totalul populatiei active a fost in anul 2022 de 1,3%, cu 0,1 puncte procentuale mai scazuta decat in anul precedent. Forta de munca…

- Industria prelucratoare, administratia publica si comertul au fost sectoarele cu cea mai mare nevoie de forta de munca in anul 2022, potrivit unei analize a Ziarului Financiar.Industria prelucratoare, administratia publica si comertul au fost sectoarele cu cea mai mare nevoie de forta de munca anul…

- Pensia medie lunara a inregistrat o crestere cu 0,5% in trimestrul IV al anului trecut, raportat la trimestrul anterior, ajungand la 1.866 lei. Numarul mediu de pensionari a fost de 4 milioane 992 de mii de persoane, in scadere cu 4.000 fața de trimestrul anterior. Institutul National de Statistica…

- „Criza scumpirilor continua. INS comunica astazi o rata anuala a inflatiei de 15,5% in luna februarie, in crestere de la 15,1% in luna ianuarie. La legume si fructe, preturile au crescut doar in luna februarie cu peste 5%. Guvernului PSD-PNL ii convin scumpirile, pentru ca cresc incasarile la buget.…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost 41.900 in cel de-al patrulea trimestru al anului trecut, in scadere cu 3.400 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor furnizate luni de Institutul National de Statistica (INS). Rata locurilor de munca vacante a fost 0,83%, in scadere cu 0,07 puncte procentuale…

- Deputatul Laurențiu Marin a declarat ca plafonarea prețurilor la energie și gaze, impusa de PSD cu mari eforturi in Coaliția de guvernare, a fost soluția corecta pentru romani. Deputatul vrancean spune ca acest lucru este confirmat de Institutul Național de Statistica (INS) care anunța o scadere a inflației…

- Potrivit datelor transmise miercuri de Institutul Național de Statistica, scumpirile in ianuarie au fost de 15,1%, in scadere fața de decembrie. Dar asta nu inseamna ca prețurile scad, ci doar ca ele vor crește mai lent.Știrea se actualizeaza