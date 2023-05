Suntem interesanți pentru o civilizație extraterestră cu 100.000 de ani mai avansată decât noi? Ideea ca am putea fi un obiect de studiu pentru o civilizație extraterestra este frecvent intalnita in literatura SF, dar daca o civilizație avansata ar putea detecta semnaturile tehnologice („tehno-semnaturile”), cum ar fi emisiile radio, de pe Pamant, ce ar putea afla despre noi? Daca exista și alte civilizații tehnologice in spațiu, acestea ar fi probabil mult mai dezvoltate decat noi. Ca civilizație tehnica (industriala) ne-am dezvoltat doar in ultimii 200 de ani — alte civilizații tehnice ar putea fi cu ușurința cu 1.000 sau 10.000 sau chiar cu 100.000 de ani mai avansate decat suntem noi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

