Suntem egali cu media UE la deficitul bugetar

- Deficitul bugetar in primele sase luni ale acestui an a ajuns la 3,4 miliarde de lei sau 1,6% din Produsul Intern Brut. Potrivit autoritaților, situația este mai buna decat se așteptau anterior, cand anticipau un deficit de 7,6 la suta din PIB.

- Romania ar fi inregistrat un deficit bugetar de 1,93% din PIB in luna august, mai mic decat cel consemnat anul trecut, de 2,1%, daca nu exista criza pandemica, a declarat miercuri ministrul Finantelor Florin Citu. “Estimarile noastre arata clar ca am fi avut in august un deficit bugetar de 1,93% din…

- Potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor, bugetul general consolidat in primele opt luni ale anului curent a inregistrat un deficit de 54,77 de miliarde de lei. Mai mult de jumatate din acesta este rezultat din masurile de combatere a crizei cauzate de pandemia de coronavirus. Unde a ajuns deficitul…

- La 30 de ani de la reunificarea Germaniei, fosta Republica Democrata Germana (RDG) a recuperat in mare parte decalajul economic fata de landurile din Vest, insa ramane in continuare mai putin increzatoare in institutiile democratice, arata un raport anual publicat miercuri, informeaza AFP.Produsul…

- Diferența dintre cheltuielile statului roman și incasari s-a majorat in primele șapte luni ale acestui an, ajungand la aproape 50 de miliarde de lei, adica 4,7% din Produsul Intern Brut, scrie Agerpres.Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit…

- Romania ar putea sa colecteze mai mulți bani din taxe, impozite și accize, in sectoare precum industria bauturilor alcoolice, pentru a se imprumuta mai puțin și mai eficient, avertizeaza analiștii economici,...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca deficitul bugetar este unul ingrijorator si a punctat ca este nevoie de prudenta in ceea ce priveste orice crestere a cheltuielilor. "Deficitul bugetar nu trebuie comparat cu deficitul bugetar din alti ani. Nu numai Romania, toata lumea se confrunta cu…

- Decalajul dintre veniturile și cheltuielile publice - deficitul bugetar - a urcat, in primele șase luni din acest an, la 45,1 miliarde de lei, reprezentand 4,1% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele...