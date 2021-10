Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și Rapid s-au revazut sambata dupa o pauza de 6 ani, intr-un meci incheiat la egalitate, 1-1. Departe de incrancenarea de altadata, derby-ul a fost salvat de eurogolurile lui Torje și Carnat. ...

- Daniel Pancu și soția lui, Andra Teodorescu, traiesc o adevarata poveste de dragoste, asta dupa ce acum doua saptamani au spus marele "DA" in fața ofițerului starii civile. Fostul jucator de la Rapid a facut primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre marele eveniment.

- In aceasta seara, de la 20:30, se va disputa derby-ul Dinamo - Rapid, unul dintre cele mai atractive dueluri din fotbalul romanesc. Ionel Ganea, fost jucator la ambele echipe, l-a criticat pe antrenorul giuleștenilor, Mihai Iosif pentru declarațiile sale. „Gazezul„ il sfatuiește pe Iosif sa fie mai…

- Mihai Iosif, charismaticul antrenor al lui Rapid, a prefațat in aceasta dupa-amiaza, in cadrul unei conferințe de presa, derby-ul bucureștean cu Dinamo de sambata seara. „Ne așteapta un derby de tradiție al fotbalului romanesc, dar care va fi lipsit de aportul galeriilor. Dar sper ca ne vom ridica…

- Ilie Dumitrescu (52 de ani) a remarcat trei jucatori de la FCSB, dupa victoria obținuta in fața lui Dinamo, scor 6-0. Cronica derby-ului FCSB - Dinamo Claudiu Keșeru, Andrei Cordea și Valentin Gheorghe au marcat cate un gol in poarta marii rivale și l-au impresionat pe Ilie Dumitrescu. In mod special,…

- Rapid continua sa-și doreasca intarirea lotului. Giuleștenii il au in vizor pe Razvan Onea (23 de ani), de la Politehnica Iași. Jucator pe care Daniel Pancu l-a propus la naționala de tineret cand antrena in Copou. Deși are un inceput de sezon care a depașit toate așteptarile, cu 16 puncte obținute…

- Derby-ul Rapid - FCSB va fi comentat live pe GSP.ro de Catalin Țepelin (redactor șef GSP), Cristian Geambașu (editorialist GSP) si Justin Gafiuc (reporter special GSP). Mai jos veti gasi opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza si de la final. Totul despre Rapid - FCSB AICI! Rapid - FCSB, inainte…

- Marian Barbu (33 de ani) e arbitrul ales de CCA pentru a conduce derby-ul orgoliilor dintre Rapid și FCSB. Rapid – FCSB se joaca duminica, de la 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Look Sport+, Digi Sport 1 și Telekom Sport 1. ...