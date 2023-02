Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda eforturilor supraomenești ale salvatorilor, bilanțul victimelor in Turcia și Siria continua sa creasca dramatic. A ajuns la peste 21.000 de mii de morți. ONU avertizeaza ca inca nu se poate estima amploarea dezastrului. Salvatorii continua sa caute prin moloz dupa supraviețuitori, dar speranțele…

- Salvatorii au continuat sa scoata victime in viața de sub daramaturi și in Siria, lovita de cutremure. Insa problemele par a fi mai mari decat in Turcia. In cursa contra cronometru pentru gasirea supravietuitorilor, salvatorii din nord-vestul Siriei care se confrunta cu lipsa echipamentelor lanseaza…

- O fetița de noua ani a rezistat 60 de ore prinsa sub daramaturile casei sale prabușite in orasul turc Antakya in urma cutremurului de luni, informeaza Observatornews. Salvatorii au reușit sa o scoata pe fetița in viata dintre ruine. Din fericirea, aceasta nu era ranita. Tatal și fratele ei, in varsta…

- Pentru a treia noapte la rand, salvatorii au continuat cautarile printre ruinele cladirilor puse la pamant de cutremurele care au zguduit Turcia și Siria la inceputul saptamanii. Au trecut peste 72 de ore de la primul seism, intervalul de timp in care, spun specialiștii, sunt cele mai mari șanse ca…

- Bilantul victimelor in urma cutremurului care a zguduit luni Turcia si Siria a crescut la cel putin 15.383 de morti. Salvatorii romani au identificat un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi.

- La doua zile de la cutremurele de peste 7 grade pe scara Richter care au lovit Turcia și Siria, salvatorii depun in continuare eforturi pentru a-i scoate pe oamenii prinși sub ruine. Cel puțin 11.000 de persoane au murit in cele doua țari, iar numarul raniților este de ordinul zecilor de mii. Președintele…

- ”Vreau, in primul rand, sa imi exprim solidaritatea fata de poporul turc si in acest moment cumplit. Nu ne putem feri de calamitatile naturale, dar este foarte important felul in care, in astfel de momente, unitatea si solidaritatea ne ajuta sa trecem peste ele”, a scris, luni, Mircea Geoana, pe Facebook.Secretarul…