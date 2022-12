Sunt persoanele în varstă predispuse jocurilor de noroc? Oricine a fost la un cazinou știe ca o parte semnificativa a populației de jocuri este formata din seniori. Membrii in varsta ai comunitaților noastre pot fi atrași de jocurile de noroc din mai multe motive. Au timp și niște bani in plus de cheltuit. Mulți considera ca jocurile de noroc sunt, de asemenea, interesante. Pensionarii pot trece printr-o perioada de plictiseala dupa ce au petrecut 30 sau mai mulți ani lucrand cinci zile pe saptamana. Mersul la cazinouri poate oferi un fior, mai ales cand exista un caștig ocazional. Excursiile la cazinouri pot fi, de asemenea, o modalitate de socializare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații despre situația de la Hermannstadt, care a pierdut 9 puncte. Dupa cum a anunțat GSP.ro, nou promovata Hermannstadt fost depunctata, ca urmare a datoriilor și a cazut pe locul 9, cu 24 de puncte. Hermannstadt merge la TAS Din informațiile obținute de Gazeta Sporturilor, conducerea…

- Legea prin care se va ține evidența electronica a persoanelor care intra in salile de jocuri de noroc a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Actul normativ a fost inițiat de deputatul PNL de Alba, Florin Roman. Potrivit actului normativ, „organizatorii de jocuri de noroc vor identifica persoanele…

- Legea care obliga salile de jocuri de noroc sa faca liste cu persoanele care joaca la “pacanele” a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Legea prevede “introducerea obligatiei organizatorilor de jocuri de noroc de a constitui si a tine la zi o baza de date referitoare la persoanele autoexcluse…

- Intrebarea daca jocurile de cazino și aparatele de joc sunt sau nu trucate este una dintre cele mai frecvente pe care le veți gasi la jucatorii la cazinouri online. Acest lucru nu este surprinzator, dar este totuși important sa știm daca jocurile de la cazinourile online sunt cu adevarat aleatorii și…

- Persoanele cu pensii sub 1.500 de lei vor primi un ajutor de 1.000 de lei, 800 de lei pentru cei cu pensii intre 1.500 si 2.500 si 600 de lei pentru cei cu pensii intre 2.500 si 3.000 de lei Coalitia a decis luni o majorare a pensiilor cu 12,5- si incadrarea intr-o anvelopa de 15-. Astfel, pe langa…

- Pe Gelu Duminica, Wikipedia il prezinta sociolog și activist. In varsta de 45 de ani, galațeanul de etnie roma este mai mult decat atat. Lucreaza ca profesor asociat al Facultații de Sociologie și Asistența Sociala a Universitații din București, iar in ultimii 12 ani a contribuit ca expert și manager…

- Legea braziliana a jocurilor de noroc se afla la Senat, dupa ce a fost aprobata in Camera Deputaților, dar totul depinde de rezultatul alegerilor politice. Victoria lui Lula, care pornește favorit in cursa impotriva președintelui in exercițiu, ar putea oferi șanse mai mari lansarii cadrului legal pentru…

- Jucatorii romani – curioși și dornici de distracție Majoritatea romanilor (61%) care au practicat cel puțin o data jocuri de noroc considera industria gamblingului o sursa de divertisment, releva un studiu despre percepția romanilor cu privire la jocurile de noroc realizat de Institutul Roman de Evaluare…