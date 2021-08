Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a explicat faptul ca tulpina Delta este mult mai agresiva decat tulpinile anterioare și, mai ales, are un grad ridicat de contagiozitate, un caz de infecție riscand sa genereze alte 6-7 cazuri secundare. ”Sunt cateva elemente care țin de contagiozitate și gradul…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat greșit cifrele campaniei de vaccinare in Capitala. Luni dimineața spunea ca sunt 1,2 milioane de persoane vaccinate in București, ceea ce ar fi insemnat ca jumatate din populația Capitalei s-a imunizat. Pe seara insa, a numarat mai bine și a admis ca cifra…

- Prefectul municipiului Bucuresti, Alin Stoica, afirma ca institutia pe care o conduce nu a decis formal daca propriii angajatii vaccinati vor purta masca de protectie sanitara in birouri, subliniind ca se va decide ca angajatii sa aiba posibilitatea de a nu purta masca daca toti cei care lucreaza intr-un…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat ca o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta va avea loc, sambata, in jurul pranzului. Prefectul a transmis la Digi24 ca in ședința de azi se vor reglementa zonele cu potențial de aglomerare din Capitala. „In jur de 12-13 va…

- Emilian Imbri, fost manager la Spitalul Victor Babeș din București, spune ca la debutul pandemiei in Romania nu exista un anume cod de boala pentru noul coronavirus, motiv pentru care la cauza morții era trecuta cauza principala, iar Covid era trecut doar in subsidiarul dosarului de deces.„Problema…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat miercuri seara ce restricții vor fi relaxate de vineri, in cazul in care incidența in București se menține sub 1,5 la mie și anunța cand ar putea fi redeschise școlile pentru toți elevii. Intrebat ce se va intampla joi, in cazul in care incidența…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a spus miercuri la Digi24 ca, daca rata de infectare se menține și joi sub 1,5 la mie, va fi convocata ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, iar noile masuri de relaxare pentru scenariul verde vor intra in vigoare de la miezul nopții.

