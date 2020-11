SUNT AN FATA PE AVARI! Un politist a fost calcat la Gara de Nord de un sofer Uber nesimtit

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost lovit violent de o masina in zona Garii de Nord din Bucuresti. Conform sindicatului Europol, politistul il atentionase anterior pe soferul masinii ca stationa neregulamentar in zona pe modul „avarii" si i-a spus sa se puna in miscare.

- Un sofer care oprise neregulamentar, cu luminile de avarie aprinse, in zona Garii de Nord din Bucuresti este cercetat dupa ce a lovit un politist care initial i-a atras atentia sa elibereze zona unde oprise si care, ulterior, la refuzul soferului a vrut sa-l legitimeze pe acesta. Potrivit sindicatului…

- De precizat ca inculpatul nu se afla pentru prima data in atentia oamenilor legii, el fiind condamnat in trecut atat pentru furt, cat si pentru detinere de droguri de mare risc pentru consum propriu.Judecatorii din Constanta vor decide azi libertatea barbatului din Bucuresti, infectat cu virusul HIV,…

- Un tanar politist este dat drept exemplu pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne dupa ce a reusit sa salveze viata unui om care incerca sa se sinucida aruncandu-se de pe un pod din Bucuresti. Anuntul a venit prin statie, in jurul orei 21.30: - Rugam echipajele care sunt in zona parcului…

- Marian Cristian Bejan de 36 de ani este de loc din Barlad. Coruptie, proxenetism, trafic de droguri, camatarie, santaj, evaziune fiscala, spalare de bani, tentative la infractiunea de omor calificat si alte violente grave sunt doar o parte din infractiunile cercetate intr-un mega-dosar penal de crima…

- IN SFARSIT… Dupa o ampla actiune desfasurata pe 1 octombrie, in Barlad, Brasov si Bucuresti, care s-a lasat cu perchezitii si retineri spectaculoase, in sfarsit „domnia” unuia dintre cei mai mari interlopi care au terorizat toata tara se pare ca este pe sfarsite! Marian Cristian Bejan de 36 de ani…

- 1833: se naste, la Badacin, Ioan Maniu – avocat, judecator, luptator pentru drepturile romanilor din Ardeal S-a intamplat in 10 septembrie 1868 – A inceput construirea Garii de Nord din Bucuresti, inaugurata la 13.09.1872. 1872 – A murit Avram Iancu (“ Craisorul Muntilor ”), conducator al Revolutiei…