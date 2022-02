Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Afacerilor de Externe (MAE), care a strans informațiile Ambasadei Romaniei in Grecia, ale Consulului Onorific in insula Corfu și ale autoritaților locale, 29 de cetațeni romani aflați pe feribotul care a luat foc in largul insulei au fost preluați de salvatori. „Printre pasagerii…

- La 16 ani de la ultima ediție a Campionatelor Balcanice, federațiile de gimnastica din 14 țari au hotarat reluarea competiției. Dupa discuțiile din septembrie 2021, reprezentanții federațiilor de gimnastica din Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Kosovo, Macedonia de Nord, Republica…

- Ministerul de Externe anunța despre actualizarea datelor privind accesul cetațenilor din Moldova pe teritoriul altor țari, in contextul pandemiei. Noile reguli au intrat in vigoare pe 21 ianuarie și vor fi valabile pana vineri, 28 ianuarie. Din saptamana precedenta, datele au ramas la fel pentru urmatoarele…

- Ministrul Apararii turc a avertizat Grecia ca ar trebui sa se abtina de la a testa rabdarea Turciei cu provocari, inclusiv cu amenintarea de a-si extinde apele teritoriale in Marea Egee. Atena a cerut recent Turciei sa revoce decizia de a considera extinderea apelor teritoriale drept cauza de razboi…

- Ministrul Apararii al Turciei a avertizat sambata Grecia ca ar trebui sa se abtina de la a testa rabdarea Turciei, inclusiv cu amenintarea de a-si extinde apele teritoriale in Marea Egee. Tensiunile au izbucnit in vara lui 2020 cu privire la drepturile de foraj in Mediterana. Vorbind cu un…

- In urma naufragiului, aproximativ 90 de oameni au reusit sa se salveze, refugiindu-se pe niste stanci dupa accidentul produs joi seara.Garzile de coasta au lansat o operatiune de salvare pentru a-i aduce pe aceștia la tarm, operatiune care s-a incheiat cu succes.Cu toate acestea, miercuri, alti trei…

- Operațiune INEDITA de salvare la Alba Iulia: Pompierii incearca sa scoata un cațel cazut intr-o fantana Operațiune INEDITA de salvare la Alba Iulia: Pompierii incearca sa scoata un cațel cazut intr-o fantana Pompierii din Alba Iulia au parte de o misiune inedita, au intervenit pentru salvarea unui caine…

- Papa Francisc, aflat in vizita in Grecia, a facut apel catre intreaga omenire și legat de criza imigranților, in afara de situația grea a pandemiei care ne incearca de aproape doi ani. ,,Mediterana „este pe cale sa devina un cimitir sumbru fara pietre funerare. (…) Va implor sa punem capat acestui naufragiu…