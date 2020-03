Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca guvernul de la Londra este pregatit pentru posibilul impact economic al epidemiei de coronavirus, dar ca fundamentele economiei sunt solide, transmite Reuters potrivit news.ro.Marea Britanie are pana in prezent 40 de cazuri confirmate de…

- Noul coronavirus care a ucis cel puțin 2.700 de oameni in intrega lume și a infectat peste 80.000 de persoane are, se pare, un efect pozitiv cu totul neașteptat. Citește și Coronavirus: Cum ne protejam de virusul ucigaș Potrivit unui studiu recent realizat in ultimele douaa saptamani (3-16 februarie),…

- Conform AFP, ideea lui Boris Johnson nu este noua, iar analiza este abia la inceput. In Ulster, proiectul este sustinut de unii politicieni pro-britanici, care considera ca un pod ar intari legaturile cu provincia, slabite dupa Brexit. Chiar liderul Partidului Democratic Unionist (DUP),…

- Care va fi relația dintre Londra și Bruxelles, dupa Brexit. Boris Johnson ar fi dispus la un acord comercial mai putin strict cu UE, similar celui cu Australia Premierul britanic Boris Johnson ar fi mai degraba dispus la un acord comercial mai putin strict cu UE, similar cu legaturile dintre blocul…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters.

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters. Conservatorii lui Boris…

- Conform legislatiei actuale a Regatului Unit, un referendum nu poate avea loc fara acordul guvernului de la Londra. Sturgeon i-a trimis in decembrie o scrisoare lui Johnson, cerand inceperea unor negocieri pentru transferul atributiilor legate de referendum catre guvernul provincial de la Edinburgh,…