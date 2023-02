Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a anunțat ca se va relua exercițiul de alarmare publica, denumit generic „Miercurea Alarmelor”, pentru verificarea funcționalitațiii sirenelor din țara. Alarmele se vor auzi, din nou, miercuri, 1 martie, in cadrul actiunilor pregatite de structurile de specialitate ale IGSU ca parte a programului…

- Raed Arafat a prezentat bilanțul: „Cutremurul de marți a avut efecte in 22 de localitați din cinci județe”. Cutremurul de marți avut efecte in 22 de localitați din cinci județe. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat spune ca nu exista, pana in prezent, nicio cladire afectata…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca nu se pune deocamdata problema retragerii echipelor de salvatori romani din Turcia, acestea fiind protejate de fortele de ordine la unele dintre misiunile pe care le executa.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat, joi, ca in cel mult doi ani vor fi trei spitale mobile in Europa, dintre care unul va fi amplasat in Romania, sub Protectia Civila a UE.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va trimite in Turcia o echipa de salvare formata din 60 de persoane si 4 caini de cautare, precum si trei aeronave care vor transporta sapte tone de echipamente, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a primit, joi, vizita unei delegatii a Directiei Generale Securitate la Incendiu si Protectie Civila din Bulgaria, cu care a discutat despre functionarea sistemului integrat de urgenta din Romania, atat din punct de vedere legislativ, cat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența - Raed Arafat a explicat, la Realitatea PLUS, ca nu a fost vorba despre fum, ci despre heliu.„Incendiul a avut loc in cursul dimineții. Inițial s-a crezut ca e fum, dar s-a dovedit ca e heliu. S-a dezactivat planul roșu și s-a intors lumea in spital.…

- Posibilitatea unui blackout total in Romania este redusa, insa e bine sa stim ce putem pastra in casa pentru o perioada de 3 zile. Amintim ca zilele trecute, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca este putin probabil ca Romania sa intre intr-un black-out, insa viscolul…