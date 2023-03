Stiri pe aceeasi tema

- Sapte dintre cele 30 de state membre ale NATO au atins tinta privind cheltuielile militare in 2022, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in prezentarea raportului anual al organizatiei, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul…

- Un acord care permitea exportul de cereale ucrainene din porturile de la Marea Neagra și care urma sa expire sambata (18 martie) a fost reinnoit, a declarat președintele Turciei, Tayyip Erdogan. Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a anunțat sambata reinnoirea acordului, dar nu a dezvaluit pentru cat…

- Un oficial rus a declarat marti ca acordul care ii permite Ucrainei sa exporte cereale prin porturile sale de la Marea Neagra a fost extins cu 60 de zile, desi Kievul a anuntat ca vizeaza in continuare o prelungire cu 120 de zile, relateaza Reuters. Dupa ce Rusia si Ucraina au semnat Acordul asupra…

- Chiar daca Rusia este afectata de sancțiunile impuse de Occident, ca urmare a razboiului pe care l-a provocat in Ucraina, Vladimir Putin pare increzator in viitorul țarii sale. Situația dificila pentru Rusia, evoluata pe fondul sancțiunilor, poate fi un pas spre o mai mare suveranizare a țarii, a declarat,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre, ca nu s-a ajuns inca la nicio decizie cu privire la un nou angajament privind cheltuielile pentru aparare ale aliatilor NATO. Cu toate acestea, el a spus ca…

- Marți, populatia din zona de coasta situata in apropiere de portul ucrainean Odesa a fost avertizata de oficialitatile militare in legatura cu minele navale care plutesc de-a lungul coastei Ucrainei, transmite Reuters . Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc de folosirea minelor navale in largul coastelor…

- Liderii Uniunii Europene se intalnesc vineri la Kiev cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aducandu-i promisiunea unor noi sanctiuni impotriva Rusiei, dar vor zadarnici probabil sperantele Ucrainei de aderare rapida la UE, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Peste 20 de inalți oficiali ai UE vor sosi joi la Kiev, relateaza Reuters, cu promisiuni de mai mult ajutor militar, financiar și politic. Este o vizita simbolica menita sa evidențieze sprijinul pentru Ucraina pe masura ce se apropie prima aniversare a invaziei Rusiei.