Summitul Uniunii Europene programat joi si vineri la Bruxelles va avea loc prin videoconferinta, din cauza accelerarii celui de-al treilea val al pandemiei de COVID-19 in Europa, a anuntat duminica un purtator de cuvant european, potrivit AFP.



Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a luat aceasta decizie 'ca urmare a accelerarii cazurilor de COVID-19 in statele membre', a explicat pe Twitter purtatorul sau de cuvant, Barend Leyts.



Summitul va lua in discutie cateva subiecte delicate, printre care deteriorarea relatiilor cu Rusia si Turcia, si raspunsul…